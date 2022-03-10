Как херсонцы противостоят российским оккупантам: вдохновляющее видео

Украина уже 15 сутки дает решительный отпор армии орков. Даже на временно оккупированных территориях безоружные украинцы не прекращают уничтожать захватчиков всеми возможными методами.

Война идет на всех фронтах. Как противостоят оккупации жители Херсона, рассказал журналист Константин Рыженко на своей странице в телеграме, где опубликовал вдохновляющее видео.

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Война гражданских против оккупантов в Херсоне

Константин Рыженко отмечает, что хотя Херсону пока не повезло на военном фронте, горожанам удается побеждать на двух других – информационном и киберфронте.

С места событий журналист рассказывает, что оккупанты не бомбят херсонцев и обращаются с ними "агрессивно-вежливо", поскольку пытаются их заставить полюбить "русский мир". Ведется активное идеологическое и духовное сражение.

Орки до сих пор стремятся создать так называемое "ХНР" путем "народных референдумов", однако херсонцы продолжают использовать свое гражданское оружие – протесты.

Рыженко подчеркивает, что враг в Херсоне пытается вести гибридную войну – притворяется другом, что хочет помочь, заставляет колебаться в собственных знаниях об окружающем мире. Оккупанты растворились в городе, и словно черви пытаются сломить сопротивление изнутри.

Поэтому журналист призывает херсонцев чаще общаться, видеться друг с другом и понимать, что вместе все они – сила!

Кстати – Как херсонцы выгоняли оккупантов из своего города: смотрите видео

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