Место свободных людей: как херсонцы создали арт-пространство Urban CAD на заводе

Социальный предприниматель Виталий Белобров вместе с единомышленниками создает первый в Херсоне центр креативных индустрий. Он уже открыл его часть — Urban CAD. О новом арт-пространстве на территории машиностроительного завода рассказал Ukraїner.

О новом арт-пространстве на территории машиностроительного завода рассказал Ukraїner. Расположенный под открытым небом, Urban CAD собирает около 10 тысяч посетителей за теплый сезон.

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Это место, где проходят фестивали, концерты, спектакли, выставки, бизнес-события, лекции, семинары, кинопоказы и просто теплые дружеские вечера.

А началось все в 2016 году с команды единомышленников, объединились в бизнес-ассоциацию "Мы – херсонцы". Они и стали первыми инвесторами трансформации машиностроительного завода.

Мы работали здесь с семьями, своими руками, мозгами. Кто что мог: кто варить, кто носить, кто не мешать, кто вдохновлять. И так, командой, мы создали Urban CAD,

– вспомнил Виталий Белобров, соучредитель проекта.

Присоединились к развитию Urban CAD и сами херсонцы: кто помог обустраивать пространство, кто привез вазоны, предприниматели купили строительные материалы. Теперь в проектной команде Urban CAD работает 18 человек.

Белобров: Urban CAD притягивает людей как магнит

. Команда Urban CAD направила усилия на 4 направления: культурное, благотворительное, развивающее и социально-полезное. Всего в 2020 году в арт-пространстве провели 155 мероприятий.

Соучредитель арт-пространства отметил, что Urban CAD – это место концентрации креативных и свободных людей, которые хотят развивать свой город.

"Место, где проходят все самые крутые события весны, лета, ну и кусочка осени. Это магнит, который притягивает гостей не только из Украины, но уже даже из Европы", – добавил он.



Соучредитель проекта Виталий Белобров / Фото Ukraїner, Катя Акварельная

Сделать Херсон лучшим местом для жизни – цель, которая объединила команду арт-пространства. Белобров больше всего верит в расцвет города, поощряя всех участвовать в его развитии.

"Потому что есть сверхцель – чтобы мы оставались в Херсоне и гордились тем, что мы херсонцы. Чтобы не только любили Херсон безусловной любовью, а чтобы он нам еще и нравился", – пояснил Виталий.

Больше об арт-пространстве Urban CAD: смотрите в видео Ukraїner