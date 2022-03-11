В Херсоне, который противостоит оккупантам, сообщили о взрывах
Источник:Суспільне Херсон
Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала циничную войну против Украины. Российские захватчики получили здесь яростное сопротивление.
К сожалению, 11 марта 2022 года появилась информация о взрывах в Херсоне.
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Ситуация в Херсоне и Луцке
Пока деталей об этом инциденте в Херсоне нет. Напомним, что город временно находится под контролем оккупантов.
Однако, жители Херсона не сдаются и активно противостоят российским захватчикам. Горожане побеждают врага на двух фронтах – информационном и киберфронте.
Кроме Херсона сообщили о том, что в Луцке тоже были слышны взрывы. Соответствующую информацию опубликовало Суспільне Волинь.
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