В Херсоне мирный митинг россияне разогнали газом и гранатами

В среду, 27 апреля, жители Херсона вышли на мирный митинг против оккупации. Их российские захватчики разогнали, использовав слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

На митинге против российских захватчиков было немного людей. Но это не помешало жестоко разогнать их. По имеющейся информации, в результате травмированы несколько человек.

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Херсон – это Украина

Жители Херсона на митинге выкрикивали лозунг: "Херсон – это Украина". После чего их начали разгонять силой, используя слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Известно о четырех пострадавших. У двух мужчин ожоги глаз и носоглотки. Еще двое получили более серьезные травмы.

Травмирован мужчина 50 лет, разорвалась дымовая шашка рядом с ним и он получил открытый перелом костей левой голени. Вторая травмированная – это женщина, 71 год, возле нее что-то взорвалось, на ней сгорела куртка, она получила ожоги грудной клетки и спины, сложную травму грудной клетки,

– рассказывала врач.

Она отметила, что пострадавшую женщину отвезли в областную больницу. Мужчине же оказывают помощь в травмпункте.

Оккупанты разогнали мирный митинг в Херсоне: смотрите видео

Оккупанты хотят провести референдум в Херсоне

Как отметили в Генштабе ВСУ, российские захватчики намерены провести "референдум" в Херсоне 1 мая. Ранее сообщалось, что его перенесли на 27 апреля.

Впоследствии, во время пресс-конференции, Владимир Зеленский отметил, что "референдум" в Херсоне поставит точку на переговорном процессе.

Алексей Арестович добавил, что Украина ни в коем случае не признает "референдум", который могут провести оккупанты в Херсоне.

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