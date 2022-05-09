В Херсоне оккупантам развешали предупреждения – чучела мертвых солдат в парке

Во временно оккупированном Херсоне украинские партизаны развешали однозначное предупреждение российским захватчикам – макеты трупов оккупантов. Таким образом, украинцы демонстрируют, чего стоит ожидать оккупантам.

В Херсоне, временно находящемся под контролем российских оккупантов, появились чучела захватчиков, подвешенных на деревьях.

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На деревьях Херсона украинские партизаны развесили "предупреждение" для россиян – так оккупанты будут знать, что их ждет за совершение преступлений и терроризирование украинских земель.

В Херсоне появились чучела подвешенных оккупантов / Фото Ху@евый Херсон

На деревьях вместо листьев будем вешать решистов,

– написано на листах, которые прикреплены к чучелам оккупантов.

В Херсоне появились чучела подвешенных оккупантов / Фото Ху@евый Херсон

По данным телеграм-каналов, такие чучела появились на территории Парка Славы. Кстати, именно в этом парке сегодня, 9 мая, проходили оккупантские "торжества" к так называемому "Дню победы".

В Херсоне появились чучела подвешенных оккупантов / Фото Ху@евый Херсон

Как проходил парад россиян в Херсоне

Военнослужащие России устроили празднование пропагандистского "Дня победы" 9 мая. Для этого в парке Славы россияне едва собрали людей, готовых поднимать флаги уже несуществующего государства и страны-агрессора.

Для митинга оккупантам едва удалось собрать людей – обычно на ходу собирались тысячи херсонцев, но в этом году россиянам с трудом удалось найти "массовку". Люди скандировали пророссийские возгласы и несли триколор вместе с советскими флагами.

Общих планов съемки у горе-парада нет – только укрупнены, чтобы не показывать настоящих масштабов (а они мизерны). Обычно в Херсоне праздновали тысячи людей в колонне.

Импровизированный "парад" с кучкой людей, конечно, транслируют российские пропагандистские каналы.

Ранее сообщалось, что людей для "парада" будут завозить из Крыма. Людей планировали привезти для того, чтобы сделать хорошую картинку для пропагандистских прокремлевских каналов. Все, кто способствует этому и поддерживает "празднование" – предатели Украины, которые будут нести ответственность за свои поступки.

В Херсонской области также проходили мероприятия оккупантов. В городах и селениях прошли мероприятия: митинги, возложение цветов, концерты. Местных жителей на них было немного. Основную часть участников составляли сами военные России, коллаборанты, назначенные руководителями разных уровней и привезенные из Крыма лица.

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