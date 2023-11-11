В Херсоне перебои с электричеством и резкое ухудшение погодных условий

Понятно, что в Херсоне фиксируют перебои с электроэнергией. Также сообщают о том, что в регионе резко ухудшилась погода.

Об этом рассказал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Соответствующее уведомление от него поступило в 21:33. Заметим, что деталей не так уж много.

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Призывают позаботиться о безопасности

По словам Романа Мрочко, в Херсоне – перебои с электричеством. Он добавил, что резко ухудшилась погода, в частности усилился ветер.

Позаботьтесь о собственной безопасности и своих близких!

– призвал Мрочко.

Отметим, что ночью оккупанты обстреляли правобережье Херсонщины. Вследствие этого повреждения получили высоковольтные линии электропередач, питающих два населенных пункта недалеко от Херсона.

По словам Романа Мрочко, в течение дня аварийным бригадам удалось вернуть электроэнергию большинству потребителей. Он отметил, что работы будут продолжаться до тех пор, пока не удастся полностью восстановить подачу света в эти населенные пункты.

Спасибо нашим энергетикам за их ежедневные подвиги!

– добавил он.

Заметим, что никто не может спрогнозировать, будут ли отключения света или нет. Следовательно, мы призываем помаленьку готовиться к тому, что это может произойти. Далее расскажем, как уберечь жилье.

Как уберечь дом от пожара во время отключений

Советами поделились в ГСЧС. Чрезвычайники отметили, что во время отключения света следует обязательно вынимать из розеток электроприборы. Но это не всё.