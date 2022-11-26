Да будет свет: в недавно освобожденный Херсон подали электричество
Источник:Кирилл Тимошенко
В недавно освобожденный Херсон постепенно возвращают свет. Сначала подключают критическую инфраструктуру, после – дома местных жителей.
В Херсон 26 ноября начали подавать электричество. Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. Подробнее рассказывает 24 канал.
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В Херсон подали электричество
Над возвращением света в Херсон круглосуточно работала огромная команда. В частности, спасатели, полиция, электрики со всей Украины, руководители Херсонской и Николаевской ОВА и т.д. Тимошенко подчеркнул, что, как и обещали, – справились чуть больше, чем за неделю.
Первоначально энергетики подают мощности на критическую инфраструктуру города. Далее – бытовым потребителям.
Полноценное восстановление электроснабжения во всем Херсоне займет несколько дней, о чем буду сообщать отдельно,
– подчеркнул глава ОВА Ярослав Янушевич.
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Как в Херсоне включали электроэнергию: смотрите видео
Российские военные полностью уничтожили энергосистему Херсона
- Во время оккупации Херсона российские захватчики полностью уничтожили энергосистему города. Об этом рассказали в ДТЭК.
- Исполнительный директор Дмитрий Сахарук отметил, что ситуация очень сложная. Прогнозировал, что, возможно, для возвращения света понадобится около месяца.
- Сахарук также отметил, что работы усложняются из-за минирования и разрушенных мостов. Например, каждый день бригадам приходится вброд переправляться через реку Ингулец.
- Глава ОВА 25 ноября сообщил, что для восстановления электроснабжения в регионе работают сразу 25 бригад. В частности, 124 рабочих и 55 единиц техники.
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