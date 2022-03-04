В Херсоне прогремело два взрыва

Поздним вечером 4 марта в Херсоне услышали взрывы. Отметим, что сейчас город находится под контролем оккупантов.

Пока неизвестно, в каком районе прогремели взрывы и есть ли пострадавшие.

Важно Украинцы не дали себя разыграть в дешевом циничном спектакле, – Зеленский о ситуации в Херсоне

Добавим, что в 23.36 взрывы услышали и в Житомире. Перед этим в городе была объявлена ​​воздушная тревога.

Оккупанты в Херсоне

В последние несколько дней российские захватчики пытались занять Херсон. Жители города оборонялись и противились врагу. В конце концов 3 марта россияне полностью заняли здание Херсонской ОГА.

После этого оккупанты начали отключать украинские каналы и блокировать работу наших мобильных операторов. Вместо объективных новостей по телевидению, херсонцам крутят российскую пропаганду.

Российские оккупанты не позволили украинским властям организовать "зеленый коридор" для гумконвоя. Захватчики говорят, что якобы сами обеспечат эту помощь. На самом же деле они просто хотели снять хороший ролик для своей пропаганды. Но херсонцы отказались участвовать в этом спектакле.

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