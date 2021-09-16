В Херсоне на прохожего упала бетонная плита: его доставали почти 10 спасателей
Источник:ГСЧС
В Херсоне 16 сентября с крыши пристроенного магазина упала бетонная плита. По ужасному стечению обстоятельств, в этот момент по улице шел прохожий.
Инцидент произошел на улице Черноморской в 13:32. На место происшествия сразу же прибыли спасатели.
Важно Оборвался лифт одесской многоэтажки: чудом выжили мать с 2 детьми
Вместе с коммунальщиками МЧСники оттащили плиту и достали мужчину из-под завала. Пострадавшего сразу передали медикам скорой помощи. Сейчас он находится в больнице.
Всего к спасению мужчину привлекли:
- 4 единицы техники,
- 9 человек личного состава.
В Херсоне мужчину придавило плитой: смотрите видео с места события:
В каком состоянии пострадавший
Как пишет "Громадське", директор областной клинической больницы Виктор Короленко сообщил, что мужчина сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи уже провели обследование, мужчину подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Мужчину спасали почти 10 чрезвычайников / Фото ГСЧС, Obozrevatel