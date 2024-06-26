Российские военные сбросили взрывчатку с дрона на людей в Херсоне: пострадали дети

Российские захватчики не дают покоя жителям Херсонщины. Так, 26 июня, оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на двух детей и взрослых.

Так, враг в очередной раз атаковал гражданских людей с беспилотника. К сожалению, как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в результате этого пострадали дети.

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Враг сбросил взрывчатку на гражданских в Херсоне

Из-за сброса взрывчатки с дрона 12-летняя девочка получила взрывную травму и осколочные ранения головы, туловища, ног и рук. У ее 15-летней сестры – взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия,

– сообщил Прокудин.

По его словам, обеих девочек в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу для оказания полной медицинской помощи. Также в больницу за помощью самостоятельно обратились 3 взрослых, которые находились вместе с детьми.

Сейчас Херсонской окружной прокуратурой Херсонской окружной прокуратурой начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны. По данным следствия, враг сбросил взрывчатку на машину 26 июня около 19:00.

Однако на этом преступления оккупантов в Херсоне не закончились, поскольку враг несколько раз атаковал город и окрестности. Пожары возникли сразу по трем разным адресам, однако их удалось ликвидировать.

По данным МВД Украины, во время тушения одного из пожаров, вражеский БпЛА пытался сбросить взрывчатку прямо на спасателей. К счастью, они вовремя заметили вражеский дрон и успели забежать в помещение.

Россияне пытались сбросить взрывчатку на спасателей в Херсоне / Фото МВД Украины

К слову, накануне экипаж Благотворительного фонда "Восток SOS" попал под обстрел российских оккупантов. Это произошло во время эвакуации жителей города Торецк Донецкой области днем, 25 июня.