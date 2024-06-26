Так, ворог вкотре атакував цивільних людей з безпілотника. На жаль, як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, внаслідок цього постраждали діти.

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Ворог скинув вибухівку на цивільних у Херсоні

Через скидання вибухівки з дрона 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук. У її 15-річної сестри – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія,

– повідомив Прокудін.

За його словами, обох дівчаток у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні задля надання повної медичної допомоги. Також до лікарні за допомогою самостійно звернулись 3 дорослих, які знаходились разом з дітьми.

Наразі Херсонською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, ворог скинув вибухівку на автівку 26 червня близько 19:00.

Однак на цьому злочини окупантів у Херсоні не закінчилися, оскільки ворог кілька разів атакував місто та околиці. Пожежі виникли одразу за трьома різними адресами, однак їх вдалося ліквідувати.

За даними МВС України, під час гасіння однієї з пожеж, ворожий БпЛА намагався скинути вибухівку прямо на рятувальників. На щастя, вони вчасно помітили ворожий дрон та встигли забігти в приміщення.

Росіяни намагалися скинути вибухівку на рятувальників у Херсоні / Фото МВС України

До слова, напередодні екіпаж Благодійного фонду "Схід SOS" потрапив під обстріл російських окупантів. Це сталося під час евакуації жителів міста Торецьк Донецької області вдень, 25 червня.