В Херсоне российские военные похитили предпринимателя и волонтера Игоря Кураяна

В оккупированном Херсоне российские военные продолжают похищать людей. Теперь оккупанты забрали предпринимателя и волонтера Игоря Кураяна.

О похищении Игоря Кураяна сообщил его сын Руслан в соцсетях.

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По его словам, российские военные похитили отца еще три дня назад прямо с работы и до сих пор удерживают в плену.



Напомним, что 9 апреля утром в Херсоне похитили бывшего главу Херсонской ОГА Андрея Путилова. А 7 апреля военные РФ похитили депутата облсовета Валерия Салтыкова. Также 2 апреля в Каховке похитили экс-депутата городского совета Олега Кожемякина.

К слову, в Херсонской области постоянно продолжаются сильные взрывы и грады в окрестностях города. Из-за этого многие эвакуировались. Известно, что из захваченного Херсона смогли уехать 15% людей, а из оккупированных сел – 20%.