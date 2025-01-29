"Потому что россияне стреляют": в Херсоне семья с четырьмя детьми три года живет в подвале

Журналисты ТСН сделали шокирующий репортаж из Херсона. Там семья с четырьмя маленькими детьми вынуждена жить в подвале целых три года. Среди них Илья с ДЦП.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Смотрите также "Там просто нечего ремонтировать": россияне уничтожают критическую инфраструктуру на Херсонщине

Как три года живет семья в херсонском подвале

Семье удалось вырваться из оккупации и переехать в Херсон. Но потом их район засыпало "Градами", повылетали окна и двери.



Семья, которая живет в подвале / Скриншот 24 Канала

Сначала где-то издалека я услышал "бабах". Это был первый из "Градов", упал где-то в 500 метрах от нас. Мы собрали всех малышей под дверь в угол, я встал и закрыл их. Начало сыпаться, попало прямо возле нас. Повылетали все окна. Ну тогда я детей под мышки, босые, по стеклу, спустились сюда. С тех пор мы здесь,

– вспоминает отец Денис.

Раньше здесь был спортзал. Теперь это место стало пристанищем для целой семьи.

Семья пытается создать немного уюта, пусть и в подвале / Скриншоты 24 Канала

На вопрос журналистов мама Алина сказала, что они не выходят вообще. "Потому что стреляют", – добавила ее маленькая дочь.

Одна девочка ходит в онлайн-садик, другая пойдет в этом году. Старшая девочка и мальчик учатся в онлайн-школе.

Как рассказали родители, дети ничего не видят, кроме войны. Во время взрывов одна из девочек плачет и трясется. А обстрелы в Херсоне и ночью, и утром, и днем. Перед приездом медийщиков рядом с домом упал дрон. Дети были на уроках, но поняли, что что-то происходит, поэтому пошли в коридор.

Дети вынуждены жить три года в подвале из-за россиян / Скриншоты 24 Канала

Однажды с Алиной общался психолог. "Потом пошел курить со слезами", – комментирует отец.

Илья имеет инвалидность – родился с ДЦП. Раньше его возили в больницу на массаж, но сейчас страшно куда-то ехать с детьми.

Но сам мальчик не боится. Журналистке он сказал: "Я мужчина или нет?" А на вопрос, верит ли в чудеса, сообщил: хочет, чтобы война закончилась и все солдаты были живы.