Даже не постеснялись: россияне показали видео, как наводили дроны на спасателей в Херсоне

Российские СМИ опубликовали видео с дрона, которым атаковали работников ГСЧС в Херсоне. Оккупанты выдали эту новость за определенную "победу".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Россияне показали удар по спасателям в Херсоне

Утром 6 июля россияне цинично ударили по украинским спасателям в Херсоне. Они обстреляли технику ГСЧС. К счастью личный состав не пострадал. Спасатели тушили пожары после вражеских обстрелов города, однако оккупанты продемонстрировали бесчеловечность, нанеся повторный удар.

После содеянного россияне даже не постеснялись опубликовать видео, показывая как намеренно наводит дроны на спасателей.

В ГСЧС отметили, работники ГСЧС не имели оружия, а только спасали жизни после вражеских обстрелов. Однако оккупанты решили, что они могут быть их целью.

Целить в тех, кто вытаскивает из-под завалов – значит воевать против самой жизни,

– написали в ГСЧС.

Циничный удар россиян по ГСЧС Украины: смотрите видео

Российская пропаганда отметила, что их дроны достигли цели, повредивших технику ГСЧС. Ведь спасатели якобы препятствовали оккупантам "выполнять боевые задачи".

Напомним, в Херсоне работники ГСЧС тушили пожар на территории автозаправочной станции после российского обстрела. Именно в этот момент вражеские дроны атаковали автоцистерну.