Про це пише 24 Канал з порсиланням на ДСНС України.

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Росіяни показали удар по рятувальниках у Херсоні

Зранку 6 липня росіяни цинічно вдарили по українських рятувальниках в Херсоні. Вони обстріляли техніку ДСНС. На щастя особовий склад не постраждав. Рятувальники гасили пожежі після ворожих обстрілів міста, однак окупанти продемонстрували нелюдяність, завдавши повторного удару.

Після скоєного росіяни навіть не посоромилися опублікувати відео, показуючи як навмисно наводить дрони на рятувальників.

У ДСНС зазначили, працівники ДСНС не мали зброї, а лише рятували життя після ворожих обстрілів. Однак окупанти вирішили, що вони можуть бути їхньою ціллю.

Цілити у тих, хто витягує з-під завалів – значить воювати проти самого життя,

– написали в ДСНС.

Цинічний удар росіян по ДСНС України: дивіться відео

Російська пропаганда зазначила, що їхні дрони досягли цілі, пошкодивших техніку ДСНС. Адже рятувальники буцімто перешкоджали окупантам "виконувати бойові задачі".

Нагадаємо, у Херсоні працівники ДСНС гасили пожежу на території автозаправної станції після російського обстрілу. Саме в цей момент ворожі дрони атакували автоцистерну.