Херсон снова со светом: в городе после российских обстрелов возобновили электроснабжение
Источник:Ярослав Янушевич
В Херсоне после вражеских обстрелов возобновили электроснабжение. Со светом уже почти весь город.
В целом по состоянию на 11 утра со светом почти 90% Херсона, а также близлежащие населенные пункты. Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.
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Почти весь Херсон уже со светом
Электроснабжение в Херсоне исчезло в результате атаки захватчиков. Оккупанты обстреляли город ночью и утром 10 декабря. Тогда из-за повреждений линий электропитания без света снова остались:
- центр города;
- Шуменский микрорайон;
- Степановка.
По словам Янушевича, тогда без электричества осталось 2549 абонентов. К счастью, ремонтным бригадам уже удалось поправить ситуацию.
Спасибо энергетикам за работу,
– подчеркнул глава Херсонской ОВА.
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В Одессе сложная ситуация со светом
- Ночью 10 декабря оккупанты атаковали Одесскую область беспилотниками. К сожалению, есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры.
- Областной центр остался без света. Кроме того, начались перебои со связью.
- В Укрэнерго отметили, что ситуация очень сложная, ведь повреждена часть магистральных высоковольтных сетей и оборудования.
- Из-за аварийных отключений 11 декабря в некоторых районах города также проблемы с водоснабжением. Коммунальщики должны урегулировать ситуацию в течение нескольких часов.
- В Одессе был организован подвоз воды. Ее можно набрать по адресам: улица Главная, 14; Ядова, 12; Грушевского, 52.