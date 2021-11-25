В Херсоне заблокировали ботоферму, которая действовала в интересах России

Правоохранители разоблачили жителей Херсона, которые организовали ботоферму, что распространяла дезинформацию. Действовали злоумышленники в интересах России и против собственной страны.

Создали более 20 тысяч фейковых профилей

По данным следствия, злоумышленники у себя дома создали специальное телекоммуникационное оборудование. Оно позволяло скрывать реальные сетевые идентификаторы при создании профилей в соцсетях, путем изменения параметров и характеристик трафика

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С 2019 года подозреваемые создали более 20 тысяч фейковых профилей. Их использовали для рассылки:

анонимных сообщений о минировании,

распространение дезинформации,

других противоправных действий, направленных на дестабилизацию общественной ситуации в Украине.

Оплата за такую деятельность осуществлялась через запрещенные российские платежные системы.

Жители Херсона обустроили специальное телекоммуникационное оборудование / Фото Офиса генпрокурора

Во время проведения обысков правоохранители изъяли компьютеры с соответствующим программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование и более 3 тысяч ЅІМ-карт,

– рассказали в офисе генпрокурора.

Сейчас в рамках уголовного производства проводят судебные экспертизы. Продолжаются допросы для привлечения к ответственности всех причастных.



У злоумышленников было более 3 тысяч ЅІМ-карточек / Фото офиса генпрокурора