Это может быть связано с действиями ВСУ на левом берегу Днепра. Похоже, оккупанты теперь больше начинают волноваться за свою жизнь. Подробнее о настроениях захватчиков 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлыч.

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Россияне стали бояться

На левобережье Херсона россияне обстреливают гражданских всем, что имеют. Особенно часто используют управляемые авиационные бомбы. В частности, за минувшие сутки на Херсонскую область сбросили 36 крылатых авиабомб.

Даже одна управляемая авиабомба – это страшно. В основном выпускают десятку – 7-9-10. От них трудно укрыться, хотя люди уже хорошо научились слушать, что и куда вылетает,

– заметила Евгения Вирлыч.

Из-за российских обстрелов два человека погибли, один из которых – ребенок. В то же время местные действительно очень хорошо научились различать, какое вооружение куда летит. И согласно этому – хорошо прятаться. Не гнушаются россияне и обстрелами запрещенными фосфорными бомбами.

При этом за последние дни статистика российских обстрелов несколько снизилась. Не исключено, что на это повлияли эффективные рейды ВСУ на левый берег.

"Очень сильно россияне сейчас заботятся о том, чтобы уберечься от наступлений Вооруженных Сил Украины. Что-то приятное для нас происходит, и у них (оккупантов – 24 Канал) очень хорошо видна агония", – подчеркнула журналистка.

Однако российские захватчики не умеют иначе реагировать на удачные действия украинских военных, чем сбрасывать свою агрессию и страх на террор гражданского населения.

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