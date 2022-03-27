На Херсонщине продолжаются интенсивные бои в Нововоронцовке, территорию которой заняли ВСУ
Украинские военные пытаются вытеснить россиян с оккупированных территорий в Херсонской области. ВСУ ведут интенсивные бои с врагом в нескольких населенных пунктах.
Бои продолжаются в селах вблизи Николаевской области
В Офисе Президента заявили об интенсивных боях в Нововоронцовке, сообщает 24 канал. Украинские военные ранее заняли территорию в Нововоронцовке.
К слову, Несмотря на временную оккупацию, в Херсоне работают украинские банки и ходит гривна
Сообщается, что там продолжаются обстрелы с обеих сторон.
Кроме того, бои продолжаются в селах вблизи Николаевской области. Речь идет о селах Станислав и Александровка, расположенных вблизи Днепровского лимана.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Заметим, что 25 марта появилась информация, что Россия больше не контролирует Херсон, который первым оккупировала. Там вроде бы ведутся ожесточенные бои.
Кстати – На Херсонщине россияне хотят ввести в обращение рубли: комментарий депутата Херсонского областного совета Хланя: смотрите видео