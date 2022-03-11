На Херсонщине россияне пытаются ввести административно-полицейский режим

Украинский народ уже 16 дней героически борется с российскими фашистами. На Херсонщине оккупанты пытаются диктовать свой "порядок".

Враг на территории Херсонской области предпринимает попытки ввести административно-полицейский режим. Россияне создают систему комендатур для поддержания "порядка" во временно оккупированных населенных пунктах.

Обратите внимание В Херсоне, который противостоит оккупантам, сообщили о взрывах

Сопротивление украинцев – несокрушимое

На временно захваченных украинских населенных пунктах начинает усиленно работать агрессивная пропаганда "русского мира". Оккупанты пытаются договориться с местным населением.

Сейчас Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию россиян на всех направлениях.

Заметьте, что несмотря на пребывание в населенных пунктах Херсонщины российских оккупантов – местные с ними не сотрудничают. Украинцы без оружия противостоят фашистам Путина – выходят на митинги и активно выгоняют россиян.

Кстати – Как херсонцы выгоняли оккупантов из своего города: смотрите видео

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