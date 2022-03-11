На Херсонщине россияне пытаются ввести административно-полицейский режим
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинский народ уже 16 дней героически борется с российскими фашистами. На Херсонщине оккупанты пытаются диктовать свой "порядок".
Враг на территории Херсонской области предпринимает попытки ввести административно-полицейский режим. Россияне создают систему комендатур для поддержания "порядка" во временно оккупированных населенных пунктах.
Обратите внимание В Херсоне, который противостоит оккупантам, сообщили о взрывах
Сопротивление украинцев – несокрушимое
На временно захваченных украинских населенных пунктах начинает усиленно работать агрессивная пропаганда "русского мира". Оккупанты пытаются договориться с местным населением.
Сейчас Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию россиян на всех направлениях.
Заметьте, что несмотря на пребывание в населенных пунктах Херсонщины российских оккупантов – местные с ними не сотрудничают. Украинцы без оружия противостоят фашистам Путина – выходят на митинги и активно выгоняют россиян.
Кстати – Как херсонцы выгоняли оккупантов из своего города: смотрите видео
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!