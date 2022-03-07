На Херсонщине снова масштабные митинги против оккупации

В Новотроицком люди выходят на митинги против российских убийц. Они пришли на акцию без оружия.

Жители Новотроицкого организовали митинг 7 марта. В руках они держали сине-желтые флаги.

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На митинге люди заявили, что выстоят перед атаками России и одержат победу.

"Мы с вами сделали выбор, когда родились на этой земле. Это наша земля, страна и свобода. Мы будем защищаться", – сказали на демонстрации.

Митинг в Новотроицком: смотрите видео

Протесты на Херсонщине

Украинцы из Херсонщины бесстрашно заявляют российским убийцам, что они не отдадут своей земли. Протесты состоялись в таких населенных пунктах: Новой Каховке, Каховке, Таврийске, Геническе, Новоалексеевке, Каланчаке. Отдельный большой протест состоялся в Херсоне.

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