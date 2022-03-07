Жителі Новотроїцького організували мітинг 7 березня. У руках вони тримали синьо-жовті прапори.

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На мітингу люди заявили, що вистоять перед атаками Росії й переможуть.

"Ми з вами зробили вибір, коли народились на цій землі. Це наша земля, країна і свобода. Ми захищатимемось", – сказали на демонстрації.

Мітинг у Новотроїцькому: дивіться відео

Протести на Херсонщині

Українці з Херсонщини безстрашно заявляють російським вбивцям, що вони не віддадуть своєї землі. Протести відбулись у таких населених пунктах: Новій Каховці, Каховці, Таврійську, Генічеську, Новоолексіївці, Каланчаку. Окремий величезний протест відбувся у Херсоні.

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