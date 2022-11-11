"Дети месяц не выходили на улицу": трогательное видео из освобожденного Борозенского
Защитники 9 ноября освободили от оккупантов село Борозенское в Херсонской области. Местные жители с цветами встречали военных.
К защитникам пришли дети. Видео со встречей распространяется в сети, передает 24 канал.
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"Хорошо улыбайся! Такие красивые, с цветами. На улицу не выходила целый месяц! Целый месяц сидели в погребе", – говорит женщина, которая снимает детей.
Жители деоккупированного Борозенского: смотрите видео
Как встречали военных
Село освободила 17-я отдельная танковая Криворожская бригада. Местные жители приветствовали защитников, которые стеснялись и говорили, что не привыкли к такому вниманию. Люди пообещали работать и восстанавливать родное Борозенское. Они плакали, дарили защитникам цветы и обнимали.
Это слезы радости и счастья, – отметила автор видео.
Военные и местные вместе установили флаг Украины. Они спели гимн.
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Деоккупация Херсонской области: последние новости
- Люди из Брускинского в Херсонской области также встречали военных. Они рассказывают, что не верят в окончание ужасов оккупации. Россияне убили в селе 6 человек.
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- В ОК "Юг" рассказали, что защитники освободили более 260 квадратных километров. Продвижения продолжаются. Военные призывают соблюдать режим информационной тишины.