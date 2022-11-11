"Дети месяц не выходили на улицу": трогательное видео из освобожденного Борозенского

Защитники 9 ноября освободили от оккупантов село Борозенское в Херсонской области. Местные жители с цветами встречали военных.

К защитникам пришли дети. Видео со встречей распространяется в сети, передает 24 канал.

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"Хорошо улыбайся! Такие красивые, с цветами. На улицу не выходила целый месяц! Целый месяц сидели в погребе", – говорит женщина, которая снимает детей.

Жители деоккупированного Борозенского: смотрите видео

Как встречали военных

Село освободила 17-я отдельная танковая Криворожская бригада. Местные жители приветствовали защитников, которые стеснялись и говорили, что не привыкли к такому вниманию. Люди пообещали работать и восстанавливать родное Борозенское. Они плакали, дарили защитникам цветы и обнимали.

Это слезы радости и счастья, – отметила автор видео.

Военные и местные вместе установили флаг Украины. Они спели гимн.

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