По Херсонщине пронесся торнадо: фото последствий непогоды

В Херсонской области 24 мая пронесся торнадо. Больше всего вреда непогода наделала в селе Ушкалка Верхнерогачицкой общины.

Ураганный ветер разбил заборы, крыши частных домов и повалил деревья. К счастью, пострадавших среди местных жителей нет.

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Помогали расчищать улицы полицейские

Помочь разобраться с последствиями непогоды в Ушкаловку приехали сотрудники полиции. Правоохранители обошли квартиры крестьян и пообщались с людьми. Работники сектора превентивной деятельности помогли убрать обломки, ветви деревьев и расчистить улицы. Они до сих пор продолжают работы.



Торнадо сорвал крыши / Фото Нацполиции



Последствия непогоды в Ушкаловке / Фото Нацполиции



Территорию помогли расчистить полицейские / Фото Нацполиции

Синоптики предупредили о грозах в конце мая

Отметим, что синоптики предупредили: в конце мая на украинцев ждут мощные грозы. 26 – 29 мая непогода будет свирепствовать во всех регионах. Больше всего от капризов погоды пострадают западные области, на востоке несколько ярче будет светить солнце.