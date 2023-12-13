Херсонщину и Николаевщину обстреляли: в Украине ракетная опасность

Вечером среды 13 декабря к атаке дронами по Югу добавились и ракетные обстрелы. 24 Канал расскажет, что известно на этот момент.

Жителей Николаевской и Херсонской областей призывали находиться в укрытиях и не пренебрегать своей безопасностью.

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Что известно об обстрелах Николаевщины

Начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил , что в Снигиревке Николаевской области был слышен звук взрыва. Позже Кухта заявил, что взрыв прогремел за пределами Снигиревки. Он также сообщил об отсутствии информации о погибших или раненых. По его словам, обращений в экстренные службы не было.

Телеграма-канал "Николаевский Ванек" предупреждал об опасности и сообщал, что работали С-300.

В 23:58 в Николаевской области объявили отбой воздушной тревоги.

Что известно об обстрелах Херсона

Поздним вечером 13 декабря звуки взрывов также услышавшие жители Херсона. Местные телеграм-каналы сообщали, что взрывы могли произойти в 23:25.

По предварительной и неофициальной информации от мониторинговых каналов, Россия могла обстрелять областной центр ракетами из комплексов С-300 из временно оккупированной части Херсонщины. Данные о последствиях очередного проявления российского террора уточняются.

В Херсонской области тоже в 23:58 объявили отбой воздушной тревоги.

Россия терроризировала ракетами и другие области

Воздушные силы 13 декабря в 17:44 предупреждали о движении вражеской ракеты в сторону Кривого Рога. Впоследствии в ПО ВСУ уточнили, что это была управляемая авиационная ракета. Мониторинговые каналы писали, что это могла быть ракета Х-59.

Также оккупанты могли запустить еще одну ракету – на этот раз в сторону Кировоградщины. По неофициальным данным от мониторинговых каналов, враждебная цель могла двигаться около 23:38 в направлении Кировоградской области, а затем примерно в 23:44 – в сторону Винницкой области.

Россия также атаковала Украину "Шахедами"

Вечером 13 декабря страна-агрессорка снова выпустила ударные БПЛА в сторону материковой Украины. Воздушные силы предупредили о движении дронов-камикадзе в сторону Днепропетровщины и Одесщины.

Впоследствии стало известно о движении российских беспилотников и в направлении Николаевской области. Мониторинговые каналы писали, что захватчики могли выпустить БПЛА из временно оккупированного Крыма.