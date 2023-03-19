Почти каждый сантиметр в минах: Херсонщина получила два комплекса для разминирования

В Херсонской области, освобожденной от российских окупантов, ежедневно продолжается разминирование территории. Украина получит два хорватских комплекса для разминирования Херсонщины.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Он сообщил, что Херсонская область получила 2 механизированных комплекса разминирования "ДОК-ИНГ" MV-4 и МV-10 производства Хорватии.

Смотрите также В Запорожье маленькие мальчики принесли домой взрывной предмет: он сдетонировал во время игры

Комплексы ускорят разминирование

"Эти комплексы одни из лучших в мире роботизированных систем для разминирования. Они способны осуществлять разминирование территории с производительностью работы до 4 000 – 5 000 квадратных метров в день в зависимости от сложности выполнения задач. Функционал этих комплексов – фантастический, однако главное их преимущество – сохранение жизней саперов", – отметил Прокудин.

Он подчеркнул, что российские оккупанты превратили земли Херсонщины в обильное минное поле. По словам Прокудина, разминирование ведется непрерывно, но этот процесс требует времени и кропотливой работы.

30% территории Украины заминировано

Председатель ГСЧС Украины Сергей Крук в ноябре 2022 года сообщал, что 30% территории Украины заминировано. По его словам, площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом.

Сергей Крук отметил, что в Херсонской и Николаевской областях активно идет очистка деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов.

Разминированию подлежит более 8 тысяч квадратных километров. Из них около 7 тысяч квадратных километров – это территория Херсонской области и до 1,5 тысяч квадратных километров – Николаевская.

На Херсонщину и Николаевщину направлено значительное количество специалистов ГСЧС из западных регионов. Работают инженерные и аварийно-спасательные подразделения, которые обследуют автодороги, взаимодействуют с энергетиками, разбирают и обследуют запускаемые в работу объекты.