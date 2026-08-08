Россияне планируют устроить так называемую "свободную охоту" в одной из прифронтовых областей

Украинские военные предупреждают, что россияне планируют усилить дронный террор в Херсонской области. Россияне будут увеличивать количество ударов по гражданской инфраструктуре.

Местных жителей призвали проявлять осторожность в ближайшее время. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Что планируют оккупанты?

Херсонская областная госадминистрация получила от военных информацию о том, что россияне будут усиливать атаки БПЛА по области. По данным Сил обороны, оккупанты получили указания о проведении так называемой "свободной охоты" на транспорт.

Российские военные планируют использовать дроны, в частности на оптоволокне. Они намерены увеличить количество беспилотников в регионе.

Особое внимание россиян приковано к автомобилям, которые по внешним признакам могут быть идентифицированы как транспорт Сил обороны. Также возрастают риски ударов вблизи мест значительного скопления автомобилей, в частности возле супермаркетов, рынков и АЗС,

– подчеркнул Прокудин.

Он призвал жителей города в ближайшие недели быть максимально бдительными.

Что известно о ударах россиян по Херсону?

Во вторник, 4 августа, в Херсоне российский дрон преследовал 52-летнего продавца на рынке. Беспилотник следил за мужчиной, когда тот пытался спрятаться, а затем атаковал его. Пострадавший выжил, однако получил многочисленные ранения.

Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу, что в последнее время россияне значительно активизировали удары управляемыми УАБ. Недавно, всего за одно утро, военные страны-агрессора сбросили на город около десяти УАБ.