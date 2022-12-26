На южном фронте фиксируют российские маневры: Мусиенко назвал 2 сценария действий оккупанта

За последние несколько дней на Юге россияне совершали определенные маневры. Так, на левобережье в течение недели фиксировали отход некоторых российских сил, которые находились близко к реке Днепр.

Очевидно украинские силы работают для того, чтобы российские захватчики отходили. Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко.

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Два сценария оккупантов на Юге

Кроме того, там происходит переброска и перегруппировка техники врага. В скором времени мы увидим, для чего российские оккупанты это делают. По мнению Мусиенко, у командования страны-агрессора было 2 сценария:

Согласно первому сценарию, россияне должны были создать ударную группировку, которая могла бы пойти на Запорожье. Они и раньше пытались реализовать этот сценарий.

Сейчас эти планы оккупантам будет очень трудно реализовать, потому что они получили ряд серьезных ударов по их логистике,

– сообщил военный эксперт.

Что же касается второго сценария, то сейчас оккупанты активно штурмуют Бахмут Донецкой области для того, чтобы украинские войска не могли концентрироваться на южном направлении.

"Враг понимает, что необходимо растягивать силы. Отсюда и Бахмут, и обстрелы украинских территорий из других мест, и информационное напряжение, и вбросы относительно якобы наступления из Беларуси, чтобы мы там держали силы и не могли ударить на Юге", – объяснил Мусиенко.

По его словам, россияне понимают, что потеря Мелитополя будет означать для них крах и потерю Юга. Несмотря на то, что захватчики навязали нашим защитникам агрессивные и кровавые действия на востоке под Бахмутом, очевидно, все равно видят определенные угрозы для Юга.

В частности, им не удалось растянуть большую часть украинских войск, как они хотели. "Возможно, чувствуют определенные угрозы на южном направлении и готовятся к обороне", – предположил военный эксперт.

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Почему враг перебрасывает технику через Мариуполь

Дело в том, что через оккупированный полуостров Крым логистика за предыдущие месяцы несколько нарушена. А причиной тому стали известные события на Крымском мосту.

"Несмотря на российскую пропаганду, что там все в порядке и Путин проехался на автомобиле, есть факты, что логистика оттуда несколько уменьшилась в последнее время, и сейчас они проводят (технику – 24 канал) южнее Донбасса и на южное направление оккупированной части Запорожской области", – рассказал военный эксперт.

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