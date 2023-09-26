Тогда врагу придется продемонстрировать "жест доброй воли". Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"Серая зона" скоро достигнет максимального масштаба

На левобережной Херсонской области есть определенная "серая зона". Это означает, что россияне имеют достаточно большой по площади неконтролируемый участок. То есть "серую зону", которую не контролируют ни россияне, ни украинские военные.

Самое интересное то, что любая "серая зона" когда-нибудь изменит свою окраску и мы это тоже очень хорошо понимаем,

– сказал Коваленко.

Отметим, на левом берегу Херсонской области "серая зона" увеличилась настолько, что скоро достигнет населенного пункта Олешки. А это, по словам Коваленко, максимальная площадь "серой зоны" и оккупанты это понимают. Поэтому враг активизировался, чтобы продемонстрировать полную боевую готовность.

Коваленко предполагает, что "серая зона" в Херсонской области скоро изменит цвет: смотреть видео

Эта боевая готовность подчеркивает лишь то, что они понимают – в ближайшее время им придется демонстрировать жест доброй воли.

– подчеркнул Александр Коваленко.

Ситуация в Херсонской области: что известно