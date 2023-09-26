Тоді ворогу доведеться продемонструвати "жест доброї волі". Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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"Сіра зона" скоро сягне максимального масштабу
На лівобережній Херсонщині є певна "сіра зона". Це означає, що росіяни мають досить велику за площею неконтрольовану ділянку. Тобто "сіру зону", яку не контролюють ні росіяни, ні українські військові.
Найцікавіше те, що будь-яка "сіра зона" колись змінить своє забарвлення і ми це також дуже добре розуміємо,
– сказав Коваленко.
Зазначимо, на лівому березі Херсонської області "сіра зона" збільшилася настільки, що скоро сягне населеного пункту Олешки. А це, за словами Коваленка, максимальна площа "сірої зони" й окупанти це розуміють. Тому ворог активізувався, аби продемонструвати повну бойову готовність.
Коваленко припускає, що "сіра зона" на Херсонщині скоро змінить колір: дивитися відео
Ця бойова готовність підкреслює лише те, що вони розуміють – найближчим часом їм доведеться демонструвати "жест доброї волі",
– наголосив Олександр Коваленко.
Ситуація в Херсонській області: що відомо
- Українські військові з допомогою HIMARS уразили штаб російських окупантів під Херсоном. Потужний удар по загарбниках корегувала СБУ. Удар з HIMARS відбувся, коли окупанти проводили щоденну нараду серед офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії. Унаслідок обстрілу нарада загарбників закінчилася достроково: 8 російських офіцерів загинули та ще семеро – знешкоджені.
- Зранку 25 вересня російська авіація атакувала Берислав. Загарбники скинули на місто чотири авіабомби. Під атаку потрапила будівля ЖЕКу, одна людина загинула, є поранені. В Херсонській обласній військовій адміністрації показали жахливі наслідки атаки: руйнування, спалені авто та понищені будинки.
- 24 вересня близько 16:20 ворожі війська здійснили обстріл міста Херсона, попередньо керованими авіабомбами. У результаті авіаудару по території одного з підприємств травмовано 49-річну жінку. Наслідки збройної агресії документують прокурори спільно зі слідчими ГУНП в Херсонській області.