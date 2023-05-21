Россияне прицельно ударили по дому в Херсонской области и убили мирного мужчину

В Херсонской области россияне прицельно обстреляли обычный жилой дом. Мужчина, который там проживал, получил смертельные травмы.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что 21 мая российская армия обстреляла поселок городского типа Казацкое, что в Новокаховской городской общине Каховского района.

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Оккупанты убили мирного мужчину

Александр Прокудин рассказал, что 21 мая близко 12:00 россияне прицельно обстреляли мирный жилой дом в поселке Казацкое. К сожалению, в результате обстрела скончался 55-летний мужчина. Его травмы были несовместимы с жизнью. По предварительной информации, оккупанты совершили артиллерийский обстрел. На месте происшествия работают стражи порядка, чтобы задокументировать очередное военное преступление россиян.

Российская армия убила мирного жителя поселка Казацкое. Враг прицельно обстрелял жилой дом, в результате чего травмы несовместимые с жизнью получил 55-летний мужчина,

– сообщил Прокудин.

Также в результате обстрела повреждены другие дома и хозяйственные постройки. Данные о пострадавших уточняются.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

За прошедшие сутки россияне убили еще 2 жителей Херсонской области

Утром 21 мая Прокудин сообщил, что россияне совершили по Херсонской области 63 обстрела, выпустив 314 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 2 раза, пустив по городу 7 снарядов.

Российские военные преднамеренно целились в жилые кварталы населенных пунктов области. К сожалению, из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое получили ранения.

Херсонская ОВА готовится к освобождению левобережья области

Враг беспощадно обстреливает деоккупированную территорию Херсонской области с левого берега Днепра. Александр Прокудин на днях рассказал, что украинские защитники уже готовятся к освобождению другой части региона.

По поручению Президента Украины Херсонская областная военная администрация готовится к деоккупации и уже утвержден "План действий по жизнеобеспечению деоккупированных населенных пунктов Херсонской области". Вооруженные Силы Украины на финальной прямой. Наша месть будет мощной. Каждый, кто принес смерть и горе в нашу страну, будет молить о пощаде,

– сказал Прокудин.