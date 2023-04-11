Хорошие новости: в этом году украинцы смогут полакомиться херсонскими арбузами

В этом году украинцы смогут полакомиться знаменитыми херсонскими арбузами. Так, в регионе местные жители уже планируют засеваться.

Об этом сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, раньше было 50 гектаров, которые можно было засеять в Херсонской области.

Обратите внимание Сеть в арбузах: украинцы устроили яркий флешмоб после освобождения Херсона

Украинцы смогут полакомиться херсонскими арбузами

Как рассказал Толоконников, саперы разминировали еще 20 гектаров, поэтому в этом году люди планируют засеваться. Около 40 агропредприятий будут заниматься посевной.

Из хороших новостей – немного, но будут херсонские арбузы. На 2 тысячах гектаров будет посеян баштан, это очень символично для нас,

– отметил представитель Херсонской ОВА.

Освобождение Херсона

Украинские защитники 11 ноября 2022 года освободили Херсон от оккупантов. Жители города вышли на центральную площадь, чтобы встречать героев с флагами.

По этому случаю украинцы устраивали флешмоб – добавляли арбуз к своим эмблемам и фото в соцсетях.

В ГУР Минобороны позже официально подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины.

Позже в Херсоне проводили зачистку от остатков оккупационных войск. Тогда местных жителей просили оставаться дома.

Херсонщина имеет региональные особенности – климатические и почвенные условия наиболее оптимальные для выращивания арбузов. Поэтому в области арбузы очень большие и вкусные.