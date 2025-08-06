Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Сейчас войска российской армии значительно увеличили количество штурмовых действий на Херсонском направлении.

В частности по всей островной зоне дельты Днепра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

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Какова ситуация на Херсонском направлении?

По словам Волошина, в течение последних нескольких дней враг значительно увеличил количество штурмовых действий именно на Херсонском направлении.

Но он увеличил количество вообще по всей островной зоне дельты реки Днепр, начиная с юга, где острова Козулиский и Забич, и заканчивая Антоновскими мостами – железнодорожным и автомобильным,

– объясняет представитель Сил обороны Юга.

Он также добавляет, что на островах Забич, Большой Потемкинский и Белогрудов российские оккупанты проводят по 1 – 2 штурмовых действия. Россияне пытаются взять под контроль эту островную зону, чтобы подойти ближе к основному руслу Днепра и начинать оттуда штурмовые форсировочные действия для того, чтобы высадиться на правый берег.

Однако Волошин убеждает, что вся эта зона находится под контролем Сил обороны Украины, и они уничтожают все попытки врага захватить хоть какой-то плацдарм.

Добавим, что ранее представитель Сил обороны Юга рассказал, что россияне начали применять новую тактику в Херсонской области.

По его словам, российские ДРГ пытаются прорваться в тыл украинских позиций, закрепиться в застройках и многоквартирных домах. Подобные операции фиксируют в Донецкой области, в частности в Степногорске, Покровске и Новогродовке.