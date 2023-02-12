Погибли на месте: в Херсонской области двое мужчин взорвались на российской мине
Источник:Херсонская ОВА
В Херсонской области погибли два наехавших на мину мирных человека. Трагический инцидент произошел утром 12 февраля.
Автомобиль с мирными людьми взорвался на мини, оставленной русскими военными. Трагедия произошла вблизи села Новорайск Бериславского района.
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Трагедия произошла в Бериславском районе
Двое мужчин, 45 и 48 лет, ехали на автомобиле по полевой дороге, на которой осталось много российских мин. Машина с гражданскими наткнулась на одну из мин.
От полученных ранений оба мужчины погибли на месте.
В Херсонской области двое мужчин наехали на российскую мину / Фото Херсонской ОВА
В Херсонской ОВА подчеркнули, что в области чрезвычайно высока минная опасность. Следовательно, передвигаться можно только по маршрутам, которые уже обследовали взрывотехники.
Что известно о трагических случаях из-за оружия оккупанов
- На многих территориях, которые освободили Силы обороны Украины от россиян, все еще очень опасно. Кроме обстрелов, жизни людей угрожают взрывные устройства, оставшиеся после себя россияне.
- Многие трагические случаи фиксировали в Киевской, Херсонской и Харьковской областях.
- К примеру, в конце 2022 года в селе Борщева Харьковского района случился трагический случай. Супруги на своем автомобиле наехали на взрывное устройство, которое сдетонировало. В результате погиб 65-летний мужчина.
- 3 февраля в Изюме в Харьковской области 8 подростков нашли фрагмент противопехотной мины. Взрывное устройство сдетонировало, в результате чего были ранены все подростки.
- В октябре 2022 года ужасный случай произошел в селе Федоровка. Там мужчина принес домой обломок ракеты С-300. В результате того, что обломок взорвался, погибли супруги и их 4-летний ребенок. Погибшая женщина в момент взрыва была беременной.