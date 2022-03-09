В Херсонской области ФСБшники похитили трех активистов, врываются в дома, – советник главы МВД
Ситуация в Херсонской области остается крайне тяжелой. Сотрудники службы безопасности России начинают похищать людей.
Оккупанты понимают, что проиграют, поэтому перешли к тактике террора. Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
Важно В Херсонской области люди оказались в изоляции из-за отсутствия электричества и дефицита продуктов
Оккупанты похищают людей
"На Херсонщине за последние 2 дня ФСБшники похитили, как минимум, трех активистов", – сказал Денисенко.
Кроме этого, оккупанты ночью с 8 на 9 марта ворвались в один из митингов, организованных в Новой Каховке.
К сожалению, ФСБшники начинают работать так, как когда-то работали в Крыму – начинают хватать наших людей, терроризируют их,
– подчеркнул советник главы МВД.
Напряженная ситуация в Энергодаре
Напряженная ситуация остается в Энергодаре. Там под дулом автомата руководителя Запорожской АЭС вынуждают записывать ложные обращения.
"Это выходит за все пределы ведения войны в XXI веке. Об этом Украина будет говорить на международном уровне", – сказал Денисенко.
К сожалению, по его мнению, решить эти проблемы можно будет только силовым методом, когда Украина выбьет россиян из наших территорий. Сейчас оккупанты переходят в информационные контратаки, ведь понимают, что полностью проигрывают.
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