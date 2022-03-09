Окупанти розуміють, що програють, тому перейшли до тактики терору. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Важливо На Херсонщині люди опинились в ізоляції через відсутність електрики та дефіцит продуктів

Окупанти викрадають людей

"На Херсонщині упродовж останніх 2 днів ФСБшники викрали, як мінімум, трьох активістів", – сказав Денисенко.

Окрім цього, окупанти вночі із 8 на 9 березня вдерлися до однієї із організаторок мітингів, які організовували в Новій Каховці.

На жаль, ФСБшники починають працювати так, як колись працювали в Криму – починають хапати наших людей, тероризують їх,

– наголосив радник глави МВС.

Напружена ситуація в Енергодарі

Напружена ситуація залишається в Енергодарі. Там під дулом автомата керівника Запорізької АЕС змушують записувати неправдиві звернення.

"Це виходить за всі межі ведення війни у XXI столітті. Про це Україна говоритиме на міжнародному рівні", – сказав Денисенко.

На жаль, на його думку, розв'язати ці проблеми можна буде тільки силовим методом, коли Україна виб'є росіян із наших територій. Наразі окупанти переходять в інформаційні контратаки, адже розуміють, що повністю програють.

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