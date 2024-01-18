Неразорванную часть ракеты Х-101 нашли в поле в Херсонской области: как ее ликвидировали
Источник:Национальная полиция Украины
В Бериславском районе Херсонской области обнаружили неразорванную часть ракеты Х-101. На место сразу выехали специалисты, которые обезвредили боеприпас.
Как уточнили взрывотехники, российская ракета не взорвалась, а разбилась на части. Боевая часть крылатой ракеты представляла угрозу местному населению, поэтому специалисты ее оперативно ликвидировали.
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В Херсонской области ликвидировали неразорванную Х-101
Жители Бериславского района сообщили стражам порядка, что в поле обнаружили неразорванную часть ракеты. Когда взрывотехники прибыли по вызову, обнаружили боевую часть весом 400 килограммов, которую идентифицировали как остатки крылатой ракеты типа Х-101.
Местные жители предоставили технику для того, чтобы специалисты ликвидировали боевую часть ракеты. Чтобы обломки не разлетались далеко, а сила взрыва была не столь мощна, часть Х-101 закопали в яму.
Полицейские перевели боеприпас в безопасное для транспортировки состояние, после чего перевезли на взрывную площадку и уничтожили таким образом, чтобы не нанести вред инфраструктуре и другим объектам вокруг. Обезвредили боевую часть ракеты Х-101 взрывотехники из Чернигова и Херсона.
В Херсонской области обезвредили остатки российской ракеты / Фото Нацполиция Украины
Как специалисты взорвали ракету: смотрите видео
Обратите внимание! В полиции призвали всех граждан поступать так, как жители Херсонщины: сразу сообщать о таких находках, однако ни в коем случае не подходить близко и не затрагивать их.
Херсонщина страдает от постоянных обстрелов
- Враг ни на миг не оставляет обстрелы Херсонщины. Так, за прошедшие сутки оккупанты совершили 116 обстрелов, выпустив 531 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, авиации и БПЛА. Кроме того, ночью Херсонщину атаковали дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136".
- Пил ударом оказались жилые кварталы Херсона, территория заводов, парка и складского помещения в Херсоне. "Шахеды" враг направил на админздание и фермерское хозяйство в Бериславском районе.
- Из-за российской агрессии за прошедшие сутки погибли 2 человека. Еще 7 человек получили ранения.