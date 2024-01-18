Неразорванную часть ракеты Х-101 нашли в поле в Херсонской области: как ее ликвидировали

В Бериславском районе Херсонской области обнаружили неразорванную часть ракеты Х-101. На место сразу выехали специалисты, которые обезвредили боеприпас.

Как уточнили взрывотехники, российская ракета не взорвалась, а разбилась на части. Боевая часть крылатой ракеты представляла угрозу местному населению, поэтому специалисты ее оперативно ликвидировали.

Смотрите также Отличаются от тех, что использовали в 2022 году – Скибицкий о ракетах Х-101

В Херсонской области ликвидировали неразорванную Х-101

Жители Бериславского района сообщили стражам порядка, что в поле обнаружили неразорванную часть ракеты. Когда взрывотехники прибыли по вызову, обнаружили боевую часть весом 400 килограммов, которую идентифицировали как остатки крылатой ракеты типа Х-101.

Местные жители предоставили технику для того, чтобы специалисты ликвидировали боевую часть ракеты. Чтобы обломки не разлетались далеко, а сила взрыва была не столь мощна, часть Х-101 закопали в яму.

Полицейские перевели боеприпас в безопасное для транспортировки состояние, после чего перевезли на взрывную площадку и уничтожили таким образом, чтобы не нанести вред инфраструктуре и другим объектам вокруг. Обезвредили боевую часть ракеты Х-101 взрывотехники из Чернигова и Херсона.

В Херсонской области обезвредили остатки российской ракеты / Фото Нацполиция Украины

Как специалисты взорвали ракету: смотрите видео

Херсонщина страдает от постоянных обстрелов

Враг ни на миг не оставляет обстрелы Херсонщины. Так, за прошедшие сутки оккупанты совершили 116 обстрелов, выпустив 531 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, авиации и БПЛА. Кроме того, ночью Херсонщину атаковали дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136".

Пил ударом оказались жилые кварталы Херсона, территория заводов, парка и складского помещения в Херсоне. "Шахеды" враг направил на админздание и фермерское хозяйство в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии за прошедшие сутки погибли 2 человека. Еще 7 человек получили ранения.

В полиции призвали всех граждан поступать так, как жители Херсонщины: сразу сообщать о таких находках, однако ни в коем случае не подходить близко и не затрагивать их.