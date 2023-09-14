Оккупанты ночью обстреляли дом на Херсонщине: погиб 6-летний мальчик, его брат в больнице

Российский враг в очередной раз ударил по Белозерской общине Херсонской области. В результате обстрела погиб 6-летний ребенок.

Еще 4 человека получили ранения в результате ночной атаки по Белозерской общине. В настоящее время начато расследование.

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Оккупанты убили ребенка на Херсонщине

14 сентября после 00:00 российские террористы из артиллерии обстреляли село Новодмитровка Белозерской общины Херсонской области. Вражеские снаряды попали в частный дом и его территорию.

В результате травмы, несовместимые с жизнью, получил 6-летний мальчик. В тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его брат, которому 13 лет.

Также ранения получили три соседа, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.

Сейчас правоохранители фиксируют последствия обстрела.

Последствия вражеских обстрелов в Херсонской области / фото прокуратуры

Позже Александр Прокудин подтвердил, что в полночь оккупанты накрыли огнем Новодмитровку. Попали в жилищный сектор. Ранения получили три человека. Из них – двое братьев 7 и 14 лет. К сожалению, от полученных травм младший мальчик погиб на месте.

Старший парень госпитализирован в больницу. У него многочисленные ранения. Состояние – тяжелое. Медики борются за его жизнь. Также травмированы трое прибежавших на помощь детям соседи. Их госпитализировали. Под обстрел врага попала и карета скорой. Поврежден автомобиль, медики не пострадали,

– рассказал он.

Какая ситуация в Херсонской области