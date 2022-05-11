В Херсонской области оккупанты завезли родных и поселили в заброшенных квартирах украинцев
Оккупанты продолжают цинично внедрять свою политику в Херсонской области. Российские военные завезли в область своих родных.
Их "селят" в дома временно выехавших украинцев. Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.
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Кого завезли на Херсонщину
По его словам, большая часть тех, кто есть в Херсоне, это не военные, а разные "каратели". В область привезли даже большое количество гражданских – есть учителя, женщины, дети.
Скорее всего, это члены семей рашистов,
– предполагает Молчанов.
Уже есть подтвержденные случаи, когда "завезенцы" вселились во временно покинутые квартиры эвакуированных жителей Новой Каховки. Скорее всего, в Херсоне будет такая же ситуация.Напомним! В оккупированной Новой Каховке похитили украинского арбитра Ирину Петрову. Она якобы отказалась судить матчи турнира, организуемые враждебными "властями".
Откуда завозят людей
Оккупанты в первую очередь завозят людей из Крыма, однако не только. Ведь российские товары, которыми переполнен город, – со всей России. Там есть продукты из:
- Волгограда;
- Чувашии;
- Марий Элу.
Бизнесмены, дальнобойщики из этих регионов используют Херсонщину в коммерческих целях.
Оккупанты скрываются от херсонцев
Активист рассказал, что русские военные скрываются от херсонцев. Жители города догадываются, где находятся оккупанты. Однако массово вражеские войска не допускают себе ездить в самом городе. Понимают, что о них сообщат.
Что касается представителей росгвардии – там не только крымчане. Туда входят и "военные" из восточного военного округа, северокавказского военного округа, кадыровцы. Большая часть – мобилизованные боевики.
Они успешно создают трудности русским войскам – недисциплинированные, не готовые к службе, не подготовленные. "Часто это мужчины из социальных низов, которые были схвачены и поставлены под автомат", – считает Молчанов.
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Какая ситуация в области: важно
- В Херсонской области пропадает все больше людей. Неизвестно, вывезли ли их, или они находятся в российских "застенках".
- Украинцам очень тяжело уехать из временно оккупированного региона. Каждый день формируется колонна автомобилей, но большую часть из них не выпускают.
- Тот, кому удается прорваться, должен пройти десятки блокпостов. Там оккупанты проводят наглый обыск – "перетряхивают" вещи и транспорт. Особенно придирчиво относятся к мужчинам.
- Российские военные массово похищают людей – в частности, с проукраинской позицией. Цель захватчиков – священники, деятели культуры и науки.
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