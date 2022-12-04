На лодке пересекала Днепр: в Херсонской области от автоматной очереди погибла женщина

Россияне каждый день обстреливают освобожденный Херсон. 4 декабря под вражеский огонь попала женщина, которая пересекала Днепр.

Женщина ехала с дачи и попала под огонь оккупантов

В момент ранения женщина вместе с мужем плыла на лодке по реке Днепр. Они попали под автоматную очередь.

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В Херсонском горсовете рассказали, что супруги возвращались домой с дачи в Голопристанском районе. Мужчина не пострадал, а вот его 65-летняя жена от сильных ранений погибла.

Отметим, 3 декабря местные власти временно сняли запрет на пересечение Днепра в светлое время суток. В то же время пересечение реки разрешили только на участке Речной вокзал. Это сделали для того, чтобы люди с левого берега могли эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. Ведь скоро на левом берегу могут начаться боевые действия.

Россияне мощно обстреливают Херсон

После того как Вооруженные Силы Украины выгнали россиян из Херсона, те теперь пытаются стереть украинский город с лица земли. Россияне каждый день обстреливают Херсон. К примеру, только за 2 декабря они 28 раз обстреляли Херсонскую область. Известно, что вражеские снаряды попали в онкологический диспансер.

По словам первого заместителя председателя облсовета Юрия Соболевского, сирены воздушной тревоги в Херсонской области не всегда эффективны. Россияне стреляют с оккупированного правобережья, поэтому снаряды долетают в считанные минуты. Люди просто не успевают спрятаться в укрытие.

Херсонцев призывают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. Каждый день из Херсона в 15:27 отправляется эвакуационный поезд в Хмельницкий. Также уехать можно в Кировоградскую область. Работают и эвакуационные автобусы.