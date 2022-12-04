Жінка їхала з дачі й потрапила під російський вогонь

На момент поранення жінка разом з чоловіком пливла на човні по річці Дніпро. Вони потрапили під автоматну чергу.

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У Херсонській міськраді розповіли, що подружжя поверталося додому з дачі у Голопристанському районі. Чоловік не постраждав, а от його 65-річна дружина від сильних поранень загинула.

Зауважимо, 3 грудня місцева влада тимчасово зняла заборону на перетин Дніпра у світлий час доби. Водночас перетин річки дозволили лише на ділянці Річковий вокзал. Це зробили для того, щоб люди з лівого берега могли евакуюватися на підконтрольну Україні територію. Адже невдовзі на лівому березі можуть початися бойові дії.

Росіяни потужно обстрілюють Херсон

Після того, як Збройні Сили України вигнали росіян з Херсона, ті тепер намагаються стерти українське місто з лиця землі. Росіяни кожного дня обстрілюють Херсон. Наприклад, лише за 2 грудня вони 28 разів обстріляли Херсонську область. Відомо, що ворожі снаряди влучили в онкологічний диспансер.

За словами першого заступника голови облради Юрія Соболевського, сирени повітряної тривоги на Херсонщині не завжди ефективні. Росіяни стріляють з окупованого правобережжя, то ж снаряди долітають за лічені хвилини. Люди просто не встигають сховатися в укриття.

Зверніть увагу! Херсонців закликають евакуюватися у безпечніші регіони України. Щодня з Херсона о 15:27 відправляється евакуаційний потяг до Хмельницького. Також виїхати можна у Кіровоградську область. Функціонують й евакуаційні автобуси.