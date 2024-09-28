"Хезболла" официально подтвердила гибель своего лидера Хасана Насраллы

"Хезболла" официально подтвердила гибель своего лидера Саида Хасана Насраллы в результате удара Армии обороны Израиля накануне по штаб-квартире в Бейруте.

Об этом со ссылкой на сообщение "Хезболла" пишет Reuters. Незадолго до этого о ликвидации Насраллы сообщили в ЦАХАЛ.

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"Хезболла" подтвердило смерть Насраллы

Удар израильских BBC ликвидировал лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу. Лидер организации погиб в результате атаки на центральный штаб возле Дахии на юге Бейрута. "Хезболла" официально подтвердила его гибель. Ранее об убийстве Насралли заявила Армия обороны Израиля.

Отмечалось, что в результате обстрела были разрушены и жилые дома, под которыми, собственно, был штаб. Хасан Насралла был третьим секретарем "Хезболли", возглавлявшим организацию более 30 лет. Этот пост он занял после смерти предыдущего лидера Аббаса аль-Мусави.

В своем заявлении группировка обещает "продолжить борьбу с Израилем". Телеканал ливанской "Хезболлы" AL-MANAR TV начал транслировать стихи Корана после того, как группировка объявила о смерти своего лидера Насраллы.

Что известно о погибшем лидере "Хезболлы"

Умерший в возрасте 64 лет Хасан Насралла возглавлял "Хезболлу" с 1992 года. Под руководством Насраллы "Хезболла" неоднократно наносила ракетные удары по территории Израиля, а в 2006-м нападение на израильских военных стало причиной ливано-израильской войны.

Напомним, что Напомним, что накануне, 27 сентября, Армия обороны Израиля нанесла удар по центральной штаб-квартире "Хезболлы", расположенной в центре Бейрута. Это был четвертый удар ЦАХАЛ по столице Ливана спустя почти год после начала конфликта.