Пока не 50: сколько HIMARS и MLRS готовы предоставить Украине США и партнеры

Украина получает и дальше будет получать колоссальную поддержку от США и партнеров. Однако пока не говорится о предоставлении сразу 50 установок HIMARS и MLRS.

О планах по военной помощи рассказал 23 июля председатель Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит. Он акцентировал, что в любом случае наши защитники получают многие РСЗО. Следует отметить, что накануне даже раздались призывы предоставить Украине дальнобойные ракеты.

К теме У Украины наибольшая поддержка в истории, – Зеленский на Саммите первых леди и джентльменов

Сколько HIMARS и MLRS предоставят Украине

По словам Смита, пока даже не говорится о прекращении предоставления помощи ВСУ. Даже наоборот ведутся переговоры о конкретных вещах, которые готовятся отправить.

Мы постараемся предоставить так много, как сможем. Но 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить. Впрочем, мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем.

– сказал председатель Комитета вооруженных сил.

Он добавил, что говорится как об американских системах HIMARS, так и MLRS. Второй тип установок должен предоставить Великобритания и другие страны.

россияне почти признали, что боятся оружия США

Даже пропагандисты кремля уже начали открыто говорить о том, что предоставляемые Штатами РСЗО могут изменить ход войны. Например, российские телеграмм-каналы и другие средства распространения информации врага уже перестали скрывать, почему случаются мощные взрывы на временно оккупированных территориях.

Важно – россия все неудачи списывает на HIMARS: смотрите видео