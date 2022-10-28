Может ли ПВО России перехватывать боеприпасы HIMARS: в ISW поразили данными из открытых источников

Украинские военные продолжают эффективно использовать HIMARS для противостояния российской агрессии. И хотя враг постоянно восхваляет работу ПВО, доказательств ее результативности нет.

Это подчеркивают в Институте по изучению войны. Составители отчета отмечают, что неизвестно ни об одном боеприпасе HIMARS, который россиянам удалось бы перехватить.

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ПВО России так и не доказала свою эффективность

Как отмечают аналитики, оккупанты утверждали, что ВСУ 27 октября по Херсону выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS. И, как уверяют оккупанты, все эти боеприпасы удалось перехватить российским ПВО. Но в Институте по изучению войны доказательств этого не было обнаружено. Более того, его аналитики заметили, что в открытых источниках соответствующей информации вообще не было.

То есть россияне ни разу не смогли перехватить боеприпас HIMARS. Но это не мешает врагу на регулярной основе обманывать оккупантов. Мол, это никакие не прилеты, а работа ПВО. Ложь, рассчитанная на самых настоящих дураков.

Если уж на то пошло, то пройдемся актуальными потерями врага на Юге за прошедшие сутки. В ОК "Юг" отметили, что ракетно-артиллерийские подразделения провели около 130 огневых ударов. Наши военные избивали по позициям врага, лишая его как живой силы, так и техники. На языке цифр все выглядит так:

44 оккупанта;

танк;

2 миномета;

3 единицы автомобильной и бронированной техники;

2 склада с боеприпасами;

ангар с оружием.

А еще защитники Украины попали в понтонную переправу оккупантов. Известно, что на нем в тот момент находилась техника.

Тем временем Украина продолжает получать ПВО и другую помощь

В Пентагоне накануне рассказали, когда Украина получит первые системы ПВО NASAMS. В ведомстве отметили, что они поступят в наше государство в первые недели ноября.

Ранее Резников рассказал о предоставлении нашему государству нового пакета военной помощи от Испании. Он не уточнил, что в него будет входить. Но напомнил, что именно это государство первым предоставило нам системы Hawk, которые помогают сделать небо над Украиной более безопасным.

Но не спешат с помощью в Израиле. Президент страны Ицхак Герцог отметил ряд вооружений, у которого отсутствуют экспортные версии. Мол, в Израиле ужасно боятся, что врагу удастся выведать секреты эффективности их оснащения. Потому им страна и не готова делиться.

Напомним, что в Украине удалось сбить вражескую ракету с помощью приложения еПВО. Это произошло 22 октября, когда россияне с Юга выпустили "Калибры". И именно благодаря бдительным гражданам наши защитники обезвредили снаряд врага, который мог натворить немало бед.

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