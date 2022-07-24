Насколько далеко будут лететь HIMARS, – у Зеленского объяснили, что ускорит окончание войны

Ускорить победу Украины в войне с Россией помогут дальнобойные ракетные системы HIMARS. Только ракеты могут остановить российскую агрессию и снизить потери украинской стороны.

"Чем дальше будут лететь ракеты HIMARS, тем быстрее закончится война"

Так считает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что именно дальнобойное оружие выключает "русскую надменность".

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Простая логика: чем дальше будут лететь ракеты HIMARS (100+ километров), тем быстрее закончится война. Меньше потерь среди мирного населения, меньшее экономическое давление на Европу, меньше российского миграционного и продовольственного шантажа. HIMARS – отличный "выключатель" русской надменности,

– отметил Подоляк.

Сколько систем HIMARS уже получила Украина

США уже передали Украине 12 систем HIMARS . Около 200 украинских военнослужащих уже прошли обучение для их использования. В общей сложности Штаты и союзники должны передать Украине более 20 таких систем.

С помощью этих систем ВСУ уже уничтожили более 30-ти составов и командных пунктов врага. В то же время в Минобороны отметили, что Украине нужно еще хотя бы 50 таких систем, чтобы отразить оккупантов.

Что такое HIMARS Американская ракетная артиллерийская система, разработанная еще в конце 1990-х. Эта система предназначена для тактики стреляй-и-тикай (shoot-and-scoot). Это грузовик, который несет на себе 6 ракет для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS, поражающую цели на расстоянии 300 километров.

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