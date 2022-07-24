"Що далі летітимуть ракети HIMARS, то швидше закінчиться війна"

Так вважає радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що саме далекобійна зброя вимикає "російську пиху".

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Проста логіка: що далі летітимуть ракети HIMARS (100+ кілометрів), то швидше закінчиться війна. Менше втрат серед мирного населення, менший економічний тиск на Європу, менше російського міграційного та продовольчого шантажу. HIMARS – чудовий "вимикач"російської пихи,

– зазначив Подоляк.

Скільки систем HIMARS уже отримала Україна

США вже передали Україні 12 систем HIMARS. Близько 200 українських військовослужбовців уже пройшли навчання для їх використання. Загалом Штати та союзники мають передати Україні понад 20 таких систем.

За допомогою цих систем ЗСУ уже знищили понад 30 складів та командних пунктів ворога. Водночас у Міноборони зазначили, що Україні потрібно ще хоча б 50 таких систем, аби відбити окупантів.

Що таке HIMARS Американська ракетна артилерійська система, яку розробили ще наприкінці 1990-х. Ця система призначена для тактики стріляй-і-тікай (shoot-and-scoot). Це вантажівка, яка несе на собі 6 ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS, яка уражує цілі на відстані 300 кілометрів.

Більше про це – результати роботи HIMARS по командних пунктах в Ізюмі: дивіться відео