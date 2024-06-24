В России метушатся из-за первой атаки HIMARS на Курскую область: Мусиенко назвал цель ударов

Российские СМИ заявили, что Украина впервые применила системы HIMARS, атаковав Курскую область. Во вражеских пабликах сообщается, что ВСУ выпустили ракеты по Суджанскому и Беловскому районам Курской области. В частности, в Судже базировался один из российских штабов, который мог стать целью для украинских военных.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко озвучил 24 каналу, что враг планировал определенные действия из Курской области и наступление, вероятно, на Сумщину. Украинские силы заставили россиян отказаться от своих планов.

Смотрите также Там более 20 человек: россияне обстреляли социальный автобус в Сумской области

Из Курской области враг координировал действия ДРГ

Мусиенко рассказал, что в Судже враг удерживал свои войска еще с апреля, оттуда, вероятно, готовил вторжение в Сумскую область. Возможность передвижения туда своих позиций и войск россияне рассматривали постоянно.

"С Суджи происходила координация действий ДРГ, подразделений российского ГРУ, которые осуществляли вторжение этих групп на территорию Украины из Курской области, вступали в боевые столкновения с украинскими подразделениями, которые защищали Сумскую область", – озвучил Мусиенко.

HIMARS может быть средством контрбатарейной борьбы

Время от времени украинская разведка фиксирует передислокацию определенных спецназовцев российских войск, которые заходят с целью ведения диверсионно-разведывательной деятельности, или для оттягивания украинских сил, или подготовки к ударам по гражданскому населению.

Россия терроризирует Сумщину артиллерийскими ударами, соответственно, эти точки надо подавить. HIMARS, когда нужно, может отрабатывать по артиллерии врага. Уже есть успешные примеры такого использования этого оружия,

– отметил Мусиенко.