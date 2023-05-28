Попытка сорвать контрнаступление, – Пионтковский о провокации с химическим оружием на ЗАЭС
Российские спецслужбы начали проводить провокацию с химическим оружием в Запорожской области. В планах у них спровоцировать аварию на оккупированной ЗАЭС.
Такие действия оккупантов свидетельствуют об их трусости. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.
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Ядерный шантаж не помог
Андрей Пионтковский объяснил, что россияне прибегают к крайностям.
Это в стиле России, российского руководства,
– подчеркнул он.
Сейчас у России нет ни одной выигрышной карты, поскольку даже ядерный шантаж не сработал. Старческая болтовня самопровозглашенного руководителя Беларуси Александра Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина оказалась никому не интересной.
К тому же, Запад объяснил им двоим, что шутить о ядерном вооружении все же не следует, а также дал понять, какими могут быть последствия.
"Как минимум Путина просто убьют. Он об этом знает", – убежден Пионтковский.
По его мнению, именно поэтому оккупанты ищут другие пути влияния.
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Последние потуги россиян не допустить контрнаступления
Оккупанты боятся украинских контрнаступательных действий и его неизбежных последствий. Поэтому делают потуги придумывать новые провокации, среди которых и использование химического оружия.
Попытка использовать химическое оружие против собственных солдат и населения, может быть, это отчаянная последняя попытка сорвать это наступление?
– предположил он.
Впрочем, в ближайшие дни ситуация, учитывая видео генерала Залужного, которое может свидетельствовать о начале контрнаступления, будет динамичная, поэтому россиянам точно не спастись.
Провокация России на ЗАЭС: главные новости
- 26 мая украинская разведка сообщила, что российские захватчики готовят масштабную провокацию по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции. В планах оккупантов сымитировать настоящую аварию на АЭС и обвинить в этом Украину.
- Россияне сорвали ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ 26 мая. Вероятно, чтобы скрыть свои преступные намерения. Ночь прошла спокойно, а радиационный фон в норме.
- В ГУР заявили, что жертвами вражеской провокации должны стать солдаты российской оккупационной армии.