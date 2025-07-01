Готовят химическую атаку: разведка перехватила разговор оккупантов о штурме

Российские военнослужащие планируют использовать ядовитые вещества против позиций украинских защитников. Соответствующий разговор оккупантов перехватили разведчики Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

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Что готовят россияне

В ГУР сообщили, что украинские разведчики перехватили разговор россиян о подготовке применения химического оружия против защитников Украины.

Так, о нем думали, продвинемся югом, надо будет артой туда. Значит, завтра будем с "этой штукой" прям заходить и вплотную лупить. С "этой штукой" будем, и прям задувать внутрь,

– говорит оккупант.

Разговор российских захватчиков: смотрите видео ГУР

"Московиты планируют использовать ядовитые вещества против позиций украинских защитников", – резюмировали в ГУР. Разведчики добавили, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

Напомним, что нидерландские спецслужбы собрали доказательства масштабного использования Россией запрещенного химического оружия в войне против Украины. По меньшей мере трое украинцев погибли в результате химических атак, а более 2 500 раненых на фронте сообщили украинским органам здравоохранения о симптомах, характерных для отравления химическими веществами.