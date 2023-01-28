Химические грелки для военных: что это такое и как долго держит тепло
Украинец улучшил технологию обычных химических грелок, которыми активно пользуются военные. Они помогают согреться в холодную погоду.
Об этом 24 Каналу рассказал предприниматель и волонтер Александр Петряныч. По его словам, ему с командой удалось значительно улучшить технологию химических обогревателей. Военные, пользовавшиеся ими, очень довольны.
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Держат тепло более 12 часов
Как отметил Петряныч, фактически за 2 месяца работы не было негативных жалоб от военных, что грелки недостаточно или слишком много грели. Также инициатива получила множество положительных отзывов от волонтеров и благотворительных фондов.
Они включают в себя активированный уголь, железо и вещества, которые держат тепло. Ты открываешь пакет, туда попадает воздух, и мешочек нагревается до 50 градусов. Тепло держится в течение 8 – 10 часов. Затем нужно вытащить из варежки, помнуть мешочек, чтобы в него попал воздух,
– отметил Петряныч.
Грелки можно использовать как для рук, так и для ног и других частей тела. Сейчас удалось разработать небольшие мешочки 5 на 5 сантиметров, которые можно положить в шапку, чтобы уши не мерзли.
Волонтер рассказал о химических грелках для военных: смотрите видео
В основном товар заказывают благотворительные фонды партиями по 300 – 1000 штук. Также обращаются волонтеры, закупающие по 200 – 500 единиц. Также многие женщины заказывают грелки для своих мужей-военных.
Залужный пожертвовал 1 миллион долларов, которые получил в наследство
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пожертвовал 1 миллион долларов для ВСУ. Он получил их по наследству от американца украинского происхождения Григория Степанца.
- Залужный подчеркнул, что всю свою жизнь отдал Вооруженным Силам Украины. И у него не было никакого сомнения, что делать с наследством. Последняя воля Григория, очевидно, заключалась в том, чтобы поддержать украинское войско через Валерия Залужного.
- По данным Нацбанка Украины, за последний год предприятия и частные лица пожертвовали на армию около 22,3 миллиарда гривен. Это около 500 миллионов долларов.